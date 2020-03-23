В Украине достаточно тест-систем для выявления коронавируса — Минздрав

В Украине достаточно тест-систем для обнаружения коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом, — сказал Ляшко.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова на ICTV сообщил, что наша страна приняла из Китая самолет с большим количеством тестов на коронавирус.

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— Это 250 тыс. быстрых тестов, 50 тыс. высокоточных тестов, — уточнил премьер.

Напомним, украинцам планируют разрешать въезд из-за границы только после тестирования на коронавирус.