Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что за последние сутки, по предварительной информации, в стране зафиксировали 10 новых случаев коронавируса.

— За сегодня мы уже имеем предварительно подтвержденные случаи заболевания на коронавирус, о которых мы официально скажем завтра. По предварительной информации, мы имеем за сутки 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, — отметил Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

Также он отметил, что с поставкой тестов для диагностики коронавируса из Китая в Украине не будет резкого увеличения больных, ведь страна и ранее была ими обеспечена.

Читайте: На этой неделе нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине — Шмыгаль

— Увеличение количества тестов — не значит резкого увеличения инфицированных. Украина ранее также была обеспечена тестами в необходимом количестве, поэтому у нас была возможность никому не отказывать в тестировании. А поступлением новых тестов поможет увеличить количество локаций для тестирования, — добавил Ляшко.

Так, в Украине количество больных на коронавирус увеличилось до 83 случаев, три из которых летальные, также один человек вылечился.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине по состоянию на утро 23 марта обнаружили 73 случая коронавируса.