В Украине обнаружили 73 случая коронавируса.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения Украины.

— По состоянию на 10.00 23 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)

Житомирская область — 2 случая (1 летальный)

Киевская область — 5 случаев

Донецкая область — 1 случай

Днепропетровская область — 2 случая

Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный)

Львовская область -2 случая

Тернопольская область — 1 случай

Черкасская область — 1 случай

м. Киев — 29 случаев

По состоянию на утро 23 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении.

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