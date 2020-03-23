В Украине обнаружили 73 случая коронавируса.
Такие данные приводит Министерство здравоохранения Украины.
— По состоянию на 10.00 23 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный)
- Киевская область — 5 случаев
- Донецкая область — 1 случай
- Днепропетровская область — 2 случая
- Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный)
- Львовская область -2 случая
- Тернопольская область — 1 случай
- Черкасская область — 1 случай
- м. Киев — 29 случаев
По состоянию на утро 23 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении.
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