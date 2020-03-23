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Факты / Украина

В Украине зафиксировано 73 случая коронавируса

В Украине обнаружили 73 случая коронавируса.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения Украины.

— По состоянию на 10.00 23 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
  • Житомирская область — 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область — 5 случаев
  • Донецкая область — 1 случай
  • Днепропетровская область — 2 случая
  • Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный)
  • Львовская область -2 случая
  • Тернопольская область — 1 случай
  • Черкасская область — 1 случай
  • м. Киев — 29 случаев

статистика моз щодо коронавірусу

По состоянию на утро 23 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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