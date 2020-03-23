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Факты / Украина / Общество

В Украину завезли тесты для Covid-19 и медицинские маски

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Военный борт привез из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением Covid-19.

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник, 23 марта будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины.

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Экспресс-тесты, а также медицинские маски направят для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на Covid-19. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом.

Covid-19 официально подтвержден в:

  • Днепропетровской области — 2;
  • Донецкой области — 1;
  • Житомирской области — 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
  • Киеве — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
  • Киевской области — 5, из которых 1 за последние сутки
  • Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки
  • Тернопольской области — 1;
  • Черновицкой области — 25 (1 летальный)
  • Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.

Источник: Офис президента

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