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Факты / Украина / Общество

В Умани госпитализировали больного коронавирусом черкасчанина

Житель Черкасской области, у которого ранее подтвердили коронавирус, находится в инфекционной больнице Умани.

Об этом сообщил мэр областного центра Анатолий Бондаренко у себя на странице в Facebook.

— Первый лабораторно подтвержденный случай заболевания Covid-19 обнаружили у пациента Уманской инфекционной больницы, — сообщает Анатолий Бондаренко.

Читайте: В Украине по состоянию на 23 марта зафиксировали 73 случаев заболевания коронавирусом

Мэр Черкасс призывает жителей региона не сеять панику и не распространять ложную информацию в сети.

По его словам, в инфекционной больнице Черкасс по состоянию на утро 23 марта находится 11 пациентов с подозрением на коронавирус. В больнице проходят лечение двое больных ОРВИ, их них один ребенок, 11 больных гриппом, из них четверо детей, и 12 пациентов с пневмонией, из них трое детей.

Напомним, ранее мы собрали всю информацию об карантине в Украине.

Источник: Анатолий Бондаренко

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