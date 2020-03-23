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Факты / Украина

Всех умерших от пневмоний проверят на коронавирус — Ляшко

У умерших ранее от пневмонии возьмут образцы для проверки на коронавирус.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Умерших от пневмоний в предыдущий период проверят на коронавирус посмертно, — сказал он.

Это будет сделано для того, чтобы видеть реальную ситуацию с коронавирусом в Украине.

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По его словам, сейчас готовится приказ для Минзрава.

Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли.

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