Всех умерших от пневмоний проверят на коронавирус — Ляшко

У умерших ранее от пневмонии возьмут образцы для проверки на коронавирус.
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
— Умерших от пневмоний в предыдущий период проверят на коронавирус посмертно, — сказал он.
Это будет сделано для того, чтобы видеть реальную ситуацию с коронавирусом в Украине.
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По его словам, сейчас готовится приказ для Минзрава.
Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли.
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