Заболеть коронавирусом от заказанных онлайн продуктов почти невозможно.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Это невозможно, чтобы упаковку заказов делал больной человек, — отметил он.

Собственник предприятия обязан контролировать своих работников. В случае появления у них симптомов — отстранить от работы и направить к врачу.

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Также Виктор Ляшко рассказал, как правильно распаковывать продукцию, которую получили во время доставки:

переложить продукты в домашнюю чистую тару;

упаковку выбросить;

тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой не менее 45 секунд. Антибактериальное мыло не использовать.

Как писали Факты ICTV, на брифинге Виктор Ляшко также рассказал, что при погребении умерших от коронавирусной инфекции следует избегать большого скопления людей и прощальных поцелуев.

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