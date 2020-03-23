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Факты / Украина

Из стран Балтии и Беларуси прибыл поезд с украинцами: пока никого не выпускают

Поезд из Беларуси, Латвии и Литвы с украинцами уже прибыл на железнодорожный вокзал в Киеве.

Пассажиров встречает автобус с медперсоналом и полиция.

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Однако пассажиров долгое время не выпускали из вагонов, так как, как пишут некоторые СМИ, там находятся люди с повышенной температурой.

Ранее Факты ICTV писали, что от 12.00 24 марта украинцам запрещено выезжать за пределы нашей страны с туристической целью. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

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