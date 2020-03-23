Из Китая доставили тест-системы на Covid-19 — Зеленский

В Украину 23 марта прибыл самолет из Китая, которым доставили тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты на Covid-19, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и другие средства борьбы с коронавирусом, сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

По его словам, полученный груз распределят между всеми регионами Украины.

— Он поступит в больницы, лаборатории, к полицейским, пограничникам и военным, — добавил глава государства.

Читайте: Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

Зеленский также поблагодарил всех за активную борьбу с коронавирусом, особенно военных, защищающих границы на Донбассе.

Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

Напомним, на внеочередном заседании 23 марта правительство ввело чрезвычайную ситуацию еще в трех областях — Донецкой, Тернопольской и Черкасской (в целом в девяти).

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом.