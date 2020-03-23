Когда начался и как распространялся коронавирус: что ждет Украину

Количество случаев заражения коронавирусом в Украине растет каждый день. По состоянию на 23 марта известно о 73 людях, трое из которых умерли.

Факты ICTV рассказывают, что может ожидать Украину дальше. Мы рассмотрели два сценария:

китайский — страна локализовала болезнь и уже вылечила многих больных;

итальянский — в этом государстве, несмотря на жесткие меры безопасности, больше всего смертей.

Как протекала болезнь в Китае, Италии, как она разворачивается в США и какие меры принимали эти страны — читайте в материале.

Когда начался коронавирус в Китае

Сегодня Китай, который еще месяц назад был эпицентром распространения коронавируса, постепенно отходит от заболевания.

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Первый случай там зафиксировали 17 ноября — это был 55-летний мужчина из провинции Хубэй. Уже до 20 декабря общее количество больных увеличилось до 60.

Всего в Китае, по состоянию на 23 марта, зафиксировано 81 093 случая, из них 72 703 выздоровивших и 3 270 умерших.

Уже 19 марта, то есть через три месяца после вспышки, в стране не было ни одного случая заражения Covid-19. 34 зафиксированных в тот день больных приехали в Китай из других кран.

Апогеем заболеваемости стало 12 февраля — тогда в стране обнаружили рекордное количество больных, а именно 14 108 случаев. Это обусловлено тем, что в провинции Хубэй ввели новый метод диагностики, учитывая клинические случаи в официальную статистику.

Наилучший сценарий

Китай, вторая по масштабу экономика мира, ввел беспрецедентные меры по противодействию Covid-19. За неделю там построили две специализированные больницы, а провинцию Хубэй, с населением более 60 млн человек, изолировали.

Именно карантинные меры помогли стране бороться с Covid-19. Изоляция Уханя уменьшила передачу вируса за границу почти на 80%, говорится в исследовании журнала Science.

Сработали и технологические мероприятия — операторы быстро ввели 5G, чтобы больницы в режиме реального времени получали оперативные данные, проводили отдаленные консультации и мониторили ситуацию, а с помощью телефонных приложений можно было отслеживать контакты больных и соблюдение ими самоизоляции.

— КНР в соответствии с международными медико-санитарными правилами сообщила международному сообществу в конце декабря, что у них новый возбудитель, который может привести к чрезвычайной ситуации международного масштаба. После этого они ввели беспрецедентные противоэпидемиологические меры, сдерживающие эту инфекцию в течение трех месяцев, — рассказывает врач-иммунолог Сергей Кравченко.

Таким образом, добавляет эксперт, они дали другим странам время подготовиться.

Эксперты ВОЗ и Китая Брюс Ейльвард и Ванниан Лян опубликовали отчет, в котором выделили ключевые инструменты, которые помогли уменьшить количество случаев инфицирования в стране:

граждане проявили мужество и понимание, ответственно относясь к соблюдению временных ограничений;

власти постоянно направляли тысячи медработников и тонны медикаментов в провинцию Хубэй;

китайские ученые упорно работали над клиническими испытаниями;

как только страна начала восстанавливаться, школы и офисы заработали, чтобы снова укрепить экономику.

Но с уверенностью говорить, что Китай победил вирус, рано, пишет Bloomberg. Вполне вероятно, что Азию может накрыть вторая волна заболевания.

Худший сценарий

После Китая эпицентром распространения заболевания стала Италия. Там считают, что главным источником распространения стал футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который проходил в Ломбардии.

По состоянию на 23 марта там 59 138 случаев заболевания, из них 5 476 смертей и 7 024 тех, кто выздоровел.

Здесь уже зафиксировано больше смертей, чем в Китае, но страна только переживает пик болезни. 20 марта там умерло рекордное количество людей — 627.

Меры безопасности Италии

Италия пошла на шаг дальше, чем Китай, и стала первой страной, которая осуществила общегосударственную изоляцию, закрыв границы. Но сделала она это только после того, как количество погибших за неделю выросло почти в десять раз.

Несмотря на карантинные мероприятия, эпидемия стала неконтролируемой. Основная причина — это то, что страна не ввела карантин вовремя.

Когда в Италии больных было уже более 7 тыс., гражданам только рекомендовали ограничивать общение и находиться дома. Но горячая кровь нации сильнее каких-то рекомендаций — итальянцы и дальше гуляли по улицам, общались вблизи, обнимались во время встреч и т.д.

Сейчас вся страна на карантине — отменены массовые мероприятия, школы и университеты закрыты, запрещено выезжать из городов и даже выходить из дома без уважительной причины и специального пропуска.

А в магазины для совершения покупок пускают только одного человека. Другие — ждут в очереди на улице.

Но не надо думать, что все граждане сознательно относятся к карантинным мероприятиям. Пока одни уже 1,5 месяца сидят дома, другие итальянцы игнорируют призывы властей.

Несоблюдение мер, введенных правительством, к слову, считается уголовным нарушением.

США — новый эпицентр?

Несмотря на то, что США еще 11 марта на 30 дней закрыли свои границы для европейских стран, число заболевших коронавирусом здесь растет. Американские СМИ прогнозируют, что Штаты станут новым эпицентром Covid-19.

По состоянию на 23 марта здесь 35 070 случаев и они каждый день стремительно растут.

21 марта здесь зафиксировали 4 824 случая, а уже на следующий день вдвое больше — 9 339. При этом треть всех больных приходится на Нью-Йорк.

Известный как большое яблоко, город перешел в режим карантина — Тайм-сквер стал безлюдным, все работники переведены на удаленную работу, а выходить из дома без особой необходимости — запрещено. Хотя общественный транспорт в городе еще работает, в отличие от украинского Киева.

Что ждет Украину?

Опыт Италии и Китая показал — принимать карантинные меры нужно заранее, не дожидаясь, пока количество случаев начнет резко расти.

Сейчас правительству крайне необходимо быть убедительным, чтобы заставить население соблюдать строгий карантин.

Несмотря на призывы оставаться дома и беспрецедентные для Украины меры, все еще есть люди, которые продолжают без надобности выходить на улицы, отпускать туда детей и игнорировать карантин.

К тому же у нас есть еще проблемы, которые следует решать. В Украине, убеждает врач-иммунолог, отсутствует порядок проведения эпидемиологических расследований, что связано с ликвидацией государственной санэпидслужбы.

— Его проводят врачи-эпидемиологи, изучая контакты больного с подтвержденным диагнозом, его контактных лиц или условно контактных лиц, — говорит Сергей Кравченко.

Это подтверждается печальными фактами. Так, например, инфицированный житель Житомира решил умолчать о том, что накануне был в Австрии с группой туристов. Об этом стало известно лишь впоследствии, а более 30 человек, которые путешествовали с ним — в группе потенциального риска заражения.

Эксперт отмечает, случаев инфицирования в Украине может быть гораздо больше, чем показывает официальная статистика.

— Если провести эпидемиологическое расследование по смертям от пневмонии на территории Украины с того времени, как Китай нас проинформировал, то, думаю, случаев будет гораздо больше, чем сейчас подтверждено.

Эксперт обращает внимание, что Covid-19 имеет пандемическую характеристику — бессимптомное носительство. То есть, каждый третий человек может не болеть, а быть носителем и подвергать опасности других людей.

Именно поэтому Факты ICTV призывают своих читателей быть сознательными и без должной необходимости не выходить на улицу.

А все, что нужно знать о коронавирусе, мы собрали в одном материале — почему не стоит паниковать, как распознать болезнь и куда обращаться. Не поддавайтесь панике и следуйте советам врачей.

Лилия Ященко