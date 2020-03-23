Введение чрезвычайного положения в Украине могут рассмотреть 24 марта – СМИ

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине во время внеочередного заседания 24 марта.
Сейчас Кабмин вместе с народными депутатами и СНБО нарабатывают экстренные пакеты законопроектов, которые призваны не допустить экономического и социального коллапса в Украине.
Читайте: Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят
По закону, предложение президенту о введении чрезвычайного положения предоставляет СНБО, но в случае пандемии это может сделать и Кабмин. Отмечается, что именно такой вариант в Офисе президента видят приоритетным, хотя возможен и вариант с СНБО.
К слову, глава Минздрава Украины Илья Емец обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой поддержать введение чрезвычайного положения из-за коронавируса Covid-19.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==