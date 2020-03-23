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Факты / Украина

Введение чрезвычайного положения в Украине могут рассмотреть 24 марта – СМИ

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине во время внеочередного заседания 24 марта.

Сейчас Кабмин вместе с народными депутатами и СНБО нарабатывают экстренные пакеты законопроектов, которые призваны не допустить экономического и социального коллапса в Украине.

Читайте: Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят

По закону, предложение президенту о введении чрезвычайного положения предоставляет СНБО, но в случае пандемии это может сделать и Кабмин. Отмечается, что именно такой вариант в Офисе президента видят приоритетным, хотя возможен и вариант с СНБО.

К слову, глава Минздрава Украины Илья Емец обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой поддержать введение чрезвычайного положения из-за коронавируса Covid-19.

Источник: Украинская правда

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