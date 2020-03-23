Освобождение заключенных из-за коронавируса: Минюст изучает опыт других стран

Министерство юстиции Украины на сегодня не рассматривает возможность массового освобождения заключенных в связи с распространением коронавируса, но изучает практику других стран по этому вопросу.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, которая отвечает за пенитенциарную систему.

— Мы сейчас изучаем практику других стран, изучаем, какие изменения в наше законодательство могли бы быть приняты в экстренном порядке по данному вопросу, но пока это в теории, — заявила она.

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Например, Иран недавно выпустил из тюрем около 85 тыс. заключенных в связи с ситуацией с коронавирусом. В то же время в Польше некоторые заключенные могут получить возможность отбывать наказание дома.

Министерство юстиции Франции в ближайшие дни разрешит освободить 5 тысяч заключенных, чьи сроки заключения заканчиваются, из-за угрозы распространения коронавируса в тюрьмах.

Напомним, украинцам планируют разрешать въезд из-за границы только после тестирования на коронавирус.