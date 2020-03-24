130 военных находятся в самоизоляции из-за коронавируса

Сегодня на самоизоляции дома находятся 130 военных Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил заместитель командующего Медицинских сил ВСУ, полковник медицинской службы Андрей Галушка.

— Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию, — отметил полковник Галушка.

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По состоянию на 24 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом среди представителей Вооруженных сил Украины.

У военных медиков есть 10 тыс. экспресс-тестов для проверки солдат и офицеров.

Ранее мы сообщали, что весенний призыв в Вооруженные силы состоится в мае-июле 2020 вместо апреля-июня. Причиной переноса стал карантин в стране из-за коронавируса.

Источник: Аrmyinform