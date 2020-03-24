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Факты / Украина

21 украинец проходит лечение от коронавируса за границей — МИД

Лечение от коронавируса за границей сейчас проходит 21 гражданин Украины.

В частности, в Германии на лечении находятся пять украинцев, в Доминиканской Республике — четыре, Омане — три, Италии, Польши и ОАЭ — по два, Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах — по одному.

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В ведомстве также сообщили, что на карантине за границей находится 151 гражданин Украины. В частности, в Польше 105, Бразилии — 16, Вьетнаме — 8, Германии — 7, ОАЭ — 3, Австралии, Молдове и США — по два и в Нидерландах, Катаре, Кубе, Китае, Румынии и Черногории — по одному.

При содействии дипломатических учреждений в Украину вернулись 72 305 граждан.

Напомним, 23 марта в Киев прибыл поезд с украинцами, которые вернулись из стран Балтии и Беларуси.

Источник: Оперативный штаб МИД

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