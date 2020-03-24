Блокировка закупок для борьбы с коронавирусом: Емец инициировал расследование

ГП Медицинские закупки Украины проверят из-за информации о якобы блокировке закупок товаров противодействия коронавирусу.

Поручение провести служебное расследование ситуации отдал министр здравоохранения Украины Илья Емец. Выполнять поручения будет новосозданная комиссия, а пресс-служба Минздрава обещает информировать о результатах расследования.

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Ранее генеральный директор МЗУ Арсен Жумадилова заявил, что Минздрав якобы блокирует проведение закупок за средства госбюджета товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом, из-за несогласия министра здравоохранения Ильи Емца с кадровой политикой госпредприятия и желания министра повлиять на назначение заместителя гендиректора МЗУ.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабмина Гончарука при осуществлении мероприятий, которые были направлены на противодействие коронавирусу.