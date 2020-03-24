Опыт медиков в борьбе с туберкулезом может быть использован для противодействия распространению коронавируса в Украине.

Об этом заявила заведующая отделом координации программ лечения туберкулеза Центра общественного здоровья Яна Терлеева.

Симптомы обоих заболеваний очень похожи — кашель, лихорадка и затрудненное дыхание.

— Сегодня мы можем абсолютно проводить параллели и говорить, что оба эти заболевания, могут повлиять друг на друга, — сказала она в ходе онлайн пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

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Специальные системы, которые способны оперативно выявить туберкулез, могут потенциально быть привлечены и к диагностике коронавируса.

— Лабораторные сети, а также наработанные системы и механизмы транспортировки образцов биологического материала, может быть использован для учета опыта в борьбе с Covid-19, — отметила Терлеева.

Напомним, украинским больницам запретили проведение плановых госпитализаций в период карантина. Предоставлять можно только экстренную помощь.