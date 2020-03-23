Официальные данные по заболеваемости коронавирусом Covid-19 не демонстрируют реальной ситуации с распространением инфекции. Больными и инфицированными могут быть примерно в 8-10 раз больше людей.

Об этом директор Института биохимии им. Палладина НАНУ Сергей Комиссаренко заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, Украина в данном вопросе не является исключением.

— Исландия сейчас одна из немногих стран, которая решила протестировать всех граждан на заболевание коронавирусом. Уже провели более 10 тыс. анализов. Определилось, что среди этих людей половина инфицирована, но у них нет признаков заболевания, — сказал Комиссаренко

Читайте: В Украине предварительно зафиксировали 10 новых случаев коронавируса — Ляшко

Он добавил, что до проведения диагностики Украина должна быть готова к тому, что некоторые люди будут носителями вируса, но у них не будет выраженных признаков заболевания.

К слову, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас в Украине достаточно тест-систем для выявления коронавируса.