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Факты / Украина

Больных коронавирусом в Украине может быть в 8-10 раз больше — Комиссаренко

Официальные данные по заболеваемости коронавирусом Covid-19 не демонстрируют реальной ситуации с распространением инфекции. Больными и инфицированными могут быть примерно в 8-10 раз больше людей.

Об этом директор Института биохимии им. Палладина НАНУ Сергей Комиссаренко заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, Украина в данном вопросе не является исключением.

— Исландия сейчас одна из немногих стран, которая решила протестировать всех граждан на заболевание коронавирусом. Уже провели более 10 тыс. анализов. Определилось, что среди этих людей половина инфицирована, но у них нет признаков заболевания, — сказал Комиссаренко

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Он добавил, что до проведения диагностики Украина должна быть готова к тому, что некоторые люди будут носителями вируса, но у них не будет выраженных признаков заболевания.

К слову, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас в Украине достаточно тест-систем для выявления коронавируса.

Источник: Свобода слова

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