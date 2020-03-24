Сказки от президента Израиля и онлайн-концерт: чем занять детей на карантине

Простые объятия и поцелуи стали недоступными. Казалось бы, поколению, которое привыкло жить в своих смартфонах, будет легко пережить изоляцию. Однако на самом деле — нет.

Родители делятся хитрыми лайфхаками, как выжить в закрытом пространстве со слишком активными потомками.

На помощь измученным родителям, которые круглосуточно вынуждены развлекать своих малышей, пришел даже президент Израиля. Реувен Ривлин читает детям сказки в прямом эфире на своей странице в Facebook.

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А британский певец Робби Уильямс осчастливил своих поклонников караоке-марафоном, исполняя песни на заказ.

Однако стоит помнить, что карантин — это прежде всего множество возможностей. Написать книгу, сделать какое-то научное открытие, снять видео, или просто заняться спортом. Тем более, что некоторые спортклубы предлагают абослютно бесплатные онлайн тренировки.

К слову, в Украине изготовили первые 600 тест-систем на Covid-19.