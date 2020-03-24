В Киеве подтверждено 31 случай коронавируса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Сегодня мы получили от Государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Все трое заболевших киевлян — мужчины.

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Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Сейчас Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.