Коронавирус у нардепов: как себя чувствуют Шахов, Вельможный и Лукашев

Член депутатской группы Доверие Сергей Шахов рассказал о состоянии здоровья коллег, которых также госпитализировали в Александровскую больницу Киева с коронавирусом.

— Сейчас Александровская больница переполнена, среди больных есть народные депутаты Сергей Вельможный и Александр Лукашев. Болезнь у Лукашева протекает более или менее нормально, у него невысокая температура.

А у Сергея Вельможного симптомы такие же, как были у меня на 6-7 день — сильная головная боль, повышенная температура, головокружение, боль в глазах, ломота в теле. Такие симптомы этой болезни, — рассказал нардеп.

Сам Лукашев вчера, 23 марта, заявил, что у него не выявлен коронавирус, а его коллеги распространяют фейк.

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Шахов добавил, что чувствует себя на 11 день госпитализации нормально, только температура у него прыгает от 37 градусов до 38,5 градусов под вечер.

Напомним, коронавирус у Шахова подтвердился 18 марта, а 21 марта он был госпитализирован в Александровскую больницу с пневмонией.