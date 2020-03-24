Пандемия коронавируса успела значительно повлиять не только на повседневную жизнь людей, но и на состояние многих экономик.

Во всех странах люди переживают, ведь компании могут просто «вылететь» из бизнеса, в результате чего тысячи людей останутся без работы.

Мировой кризис не пройдет мимо Украины и люди уже готовятся к тому, что могут остаться без работы в любое время.

Факты ICTV рассказывают, как изменилась ситуация работников в связи с пандемией коронавируса в Украине и мире, и могут ли увольнять людей из-за карантина.

Сколько человек могут потерять работу

На данный момент тяжело сказать точно, сколько человек останутся без работы из-за пандемии коронавируса, ведь его окончательное влияние на экономику всех стран пока неизвестно.

Однако экс-министр экономики Тимофей Милованов все же рискнул сделать свой прогноз, который базируется на событиях в Китае.

По его-словам, без работы из-за кризиса могут остаться от 170 до 500 тыс. человек. Самую большую опасность он несет для неформально занятых работников.

— В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек, — объяснил Милованов.

Если, снова же, ссылаться на Китай, как главный пример состояния страны во время вспышки коронавируса, то можно увидеть, что в январе-феврале 2020 года уровень безработицы вырос с 5,2% до 6,2%.

Нужно также помнить о том, что до появления заболевания Китай находился в состоянии торговой войны со США. Это значит, что вирус намного сильнее повлиял на экономику, нежели ограничения со стороны Соединенных Штатов.

А в США после начала вспышки Covid-19 около 281 тыс. граждан впервые обратились за помощью по безработице, что на 33% превышало показатели предыдущей недели.

В Украине также готовятся к возможному росту безработицы в связи с кризисом из-за коронавируса.

В эфире программы Свобода слова на ICTV премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все люди, которые остались без работы в результате карантина, получат финансовую помощь.

— Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты, они могут осуществляться фондом страхования на случай безработицы уже сейчас… Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы, — объяснил Шмыгаль.

В то же время, в фонде социального страхования объяснили, в каких случаях предоставляют людям помощь по временной утрате трудоспособности.

#FAQ Допомога по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними) покликана компенсувати застрахованим особам втрачений заробіток. Розповідаємо, у яких випадках і в якому розмірі #ФССУ здійснює її виплату pic.twitter.com/PzdJDBYHbl — Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) March 24, 2020

Что с безработицей из-за коронавируса

Украинка Юлия рассказала Фактам ICTV, что у нее на работе после начала карантина начались массовые увольнения сотрудников. Кроме того, некоторым людям урезали зарплату на 15%.

Она уточнила, что при этом работы только добавилось, а условия ужесточили. Причиной таких решений называют «начало кризиса» в стране.

По словам Юлии, людям попросту сказали писать заявления на увольнение, что многие сотрудники и сделали. Обещаний о возвращении прежней зарплаты также нет, потому как длится кризис.

В комментарии Фактам ICTV Алексей, который работает в киноиндустрии, рассказал, что остался практически без работы на время карантина. Его деятельность проектная и приостановилась с начала ограничений в стране.

— Я просто не могу найти работу, так как большинство проектов даже не успели начаться, а все те, которые начались, простаивают, — говорит Алексей.

По его словам, некоторые продакшены действительно платят деньги сотрудникам во время простоя, но это редкость.

Пока не известно, когда съемки вернутся в обычное русло и люди снова смогут выйти на работу.

И Украина не единственный негативный пример в истории с увольнениями сотрудников. Так, сеть кинотеатров Picturehouse Cinemas в Великобритании уволила весь персонал после сообщения о том, что им необходимо прекратить работу в связи со вспышкой коронавируса.

Такие меры были приняты для того, чтобы «спасти компанию». При этом сотрудники не получили никаких дополнительных выплат.

Многие жители Великобритании также оказались в тяжелой ситуации в связи с карантином. В комментарии BBC 23-летний Том Данусиас рассказал, что не знает, как ему прожить следующие несколько месяцев.

Хотя у него есть сбережения на следующие два месяца, он прекрасно понимает, что может оставаться без работы намного дольше.

А бизнес-консультант Боб даже не надеется на то, что ему удастся найти работу в ближайшие шесть месяцев. Это связанно с тем, что он работает по контрактам на определенный срок.

По его словам, из-за вспышки коронавируса и изменениях в стране ему будет очень тяжело найти новую работу.

Могут ли увольнять из-за коронавируса в Украине

Факты ICTV обратились к руководителю бухгалтерской компании Анне Мироненко, которая часто работает с трудовым законодательством. По ее словам, карантин не может стать причиной увольнения человека с работы в Украине.

— Уволить человека на основании карантина или того, что в стране коронавирус, нельзя. Для этого должна быть определенная причина, которая прописана в Кодексе законов о труде. Например, если были прогулы, — сказала Мироненко.

Конечно же, такая ситуация не касается срочных трудовых договоров, поскольку в них четко прописаны сроки работы. В таком случае работодатель может отказаться от заключения нового контракта после того, как истечет срок действия старого.

Если же человека заставляют написать заявление на увольнение по собственному желанию, то такие действия подпадают под статью 172 УК Украины (Грубое нарушение законодательства о труде).

За ее нарушение предусмотрено наказание в виде от 34 тыс. до 51 тыс. грн или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

То же самое может грозить за решение начальства насильно отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

— Если на вас давит работодатель, главное – не писать заявление на увольнение по собственному желанию, поскольку потом будет нереально что-то доказать. Если это большое предприятие, идет массовое увольнение, то людям лучше собраться и написать коллективную жалобу в полицию или пойти на переговоры с работодателем, — объясняет руководитель бухгалтерской компании.

Конечно, во время кризисной ситуации никто не застрахован от сокращений, однако и для этого есть своя процедура. Сокращать людей также нельзя «в мгновение ока».

Предупреждать о таких действиях компании должны за два месяца. То есть, если сотрудников хотят сократить, условно, с 1 апреля, то сообщить об этом требовалось еще в январе.

Сообщения о сокращении в совместном приказе недостаточно. Каждый человек должен лично знать, что его это коснется.

Конечно, от банкротства в тяжелые времена не застрахована ни одна компания. Однако даже в таком случае действуют правила сокращения. Это значит, что все сотрудники должны быть уведомлены за два месяца.

Однако в Украине есть и такие предприятия, которые попросту не могут работать во время карантина, такие как кафе, кинотеатры, спортзалы и т. д.

Сотрудникам, которые там работают, действительно могут частично урезать зарплату, поскольку робота из дома для них просто невозможна. Речь идет о различных премиях и надбавках, которые люди получают на своих должностях.

Также на таких предприятиях должен оформляться так называемый простой, из-за которого люди будут получать меньшую зарплату.

— Если сотрудников не отправили в отпуск, то должна выплачиваться зарплата, которая не ниже двух третей оклада. Например, если ставка у человека 6 тыс. грн, то он должен получать во время простоя не меньше 4 тыс. грн, — говорит Мироненко.

К сожалению, сотрудники никак не могут повлиять на введения простоя на предприятии.

Как мы видим, на фоне мирового кризиса многие компании пренебрегают правами своих сотрудников, и такая ситуация не только в Украине.

Многим остается лишь ждать и надеяться на то, что пандемия поскорее завершится, а вместе с ней и кризис, из-за которого образовались такие проблемы с работой.

Владислав Бомбела