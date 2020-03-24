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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировали 84 случая Covid-19, из которых три летальных.

В результате заражения коронавирусом умерли три украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области.

  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
  • Киев — 29 случаев;
  • Киевская область — 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
  • Львовская область — 2 случая;
  • Тернопольская область — 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);
  • Черкасская область — 1 случай.

Читайте: Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 24 марта

Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на корнавирус. Исследования проводятся вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

карта поширення коронавірусу в україні на 24 березня

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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