По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировали 84 случая Covid-19, из которых три летальных.
В результате заражения коронавирусом умерли три украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области.
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
- Киев — 29 случаев;
- Киевская область — 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
- Львовская область — 2 случая;
- Тернопольская область — 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
- Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);
- Черкасская область — 1 случай.
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Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на корнавирус. Исследования проводятся вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
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