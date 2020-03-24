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Факты / Украина / Общество

Минобороны призывает граждан участвовать в борьбе с коронавирусом

В Министерство обороны Украины призывает граждан участвовать в борьбе с пандемией коронавируса в Украине.

В ведомстве ищут специалистов для медицинской службы Вооруженных Сил.

— В настоящее время важна мобилизация человеческих ресурсов. Все неравнодушные граждане, которые имеют опыт работы по направлениям эпидемиология, инфекционные болезни, анестезиология, фармация, терапия, могут внести свой вклад в общегосударственное дело, — говорят в министерстве.

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Во время пандемии учреждениям здравоохранения Украины нужна любая посильная помощь от специалистов младшего медицинского персонала и врачей, добавляют в Минобороны.

Ранее Факты ICTV сообщали, что по состоянию на 24 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом среди представителей Вооруженных сил Украины.

Источник: Минобороны

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