На Прикарпатье умерла женщина, у которой подозревали коронавирус Covid-19.

— Умерла женщина 1960 года, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Результаты анализов ожидаем из лаборатории в Киеве, — рассказали в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

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Подробная информация по этому случаю будет сообщена завтра, 25 марта, во время ежедневного брифинга.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 24 марта в Черновицкой области количество зараженных коронавирусом возросло на 13 человек — до 38. Шестеро из 13 новых больных коронавирусом оказались детьми.

Источник: Ивано-Франковская ОГА