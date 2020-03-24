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Факты / Украина

На Прикарпатье умерла женщина с подозрением на коронавирус

На Прикарпатье умерла женщина, у которой подозревали коронавирус Covid-19.

— Умерла женщина 1960 года, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Результаты анализов ожидаем из лаборатории в Киеве, — рассказали в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

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Подробная информация по этому случаю будет сообщена завтра, 25 марта, во время ежедневного брифинга.

Ранее Факты ICTV писали, что  по состоянию на 24 марта в Черновицкой области количество зараженных коронавирусом возросло на 13 человек — до 38. Шестеро из 13 новых больных коронавирусом оказались детьми.

Источник: Ивано-Франковская ОГА

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