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Факты / Украина

На Тернопольщине подтвердили еще два случая коронавируса

На Тернопольщине зафиксировали еще два случая коронавируса.

Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

— По состоянию на 17 час. 24 марта, во нашей области — 4 случая заболевания Covid-19, — отмечает штаб.

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Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г. р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

Еще одна инфицированная — тоже жительница Монастырского района. Сейчас она находится в реанимационном отделении Монастыриской больницы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Тернопольской области лабораторно подтвердили второй случай заболевания коронавирусом Covid-19.

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