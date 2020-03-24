Пандемия коронавируса 2020: когда закончится и какие последствия для экономики

Центральные улицы Киева, как и других украинских городов — опустели. Нет ни туристов, ни торговцев. Там, где раньше кипела торговля — теперь уборки.

На крупнейшем в Европе рынке — 7-й километр в Одессе, только охранники и непривычная тишина. Почти 15 тысяч предпринимателей закрыли свои торговые точки. Работают только те, кто продает средства связи и товары гигиены. Но покупателей все равно нет.

Вирус подкосил все. Рынки, магазины, рестораны, салоны красоты и спортзалы. Сотни тысяч предпринимателей — пошли на вынужденные каникулы.

Как сохранить рабочие места — это уравнение может решить только государство.

Одно из возможных решений — это предоставление бизнесам беспроцентных кредитов на некоторое время.

Пока работники дома, владелец задумался: а нужен ли тот офис вообще. Время считать каждую гривну.

Две недели в изоляции уже выливаются в кругленькую сумму. Как бизнесу, так и государству. Прибыли по импорту, акцизы, местные налоги. Везде минус. И это только начало.

В столице уже подсчитали. За месяц бюджет потеряет миллиард гривен.

Но закрыты магазины и кафе председателя парламентского финансового комитета ужасают больше, чем коронавирус.

Верховная Рада на прошлой неделе собралась на экстренное заседание. И принимает отдельный закон о поддержке бизнеса. До конца мая запрещено проверять и штрафовать предпринимателей. Бизнесменам не надо будет платить за землю. Будет и послабления в налогах.

В Киеве также разрабатывают свой план Б поддержки бизнеса. Как и во многих других украинских городах. Уменьшить на 50% для малого и среднего бизнеса оплату недвижимость на следующие 2 месяца. А вот плату за землю, от которой Рада освободила предпринимателей, в Киеве хотят, наоборот, вернуть.

Предприниматели поддержку государства уже подсчитали в цифрах. Говорят, она не слишком спасет.

Для сравнения. Во Франции кроме налоговых каникул и льгот, а это € 45 миллиардов — из госбюджета выделяют еще 300 миллиардов на кредиты для бизнеса. В целом же Брюссель направляет триллион евро для банковских гарантий.

Украинский крупный бизнес на прошлой неделе встречался с президентом. Решали — как вместе бороться с последствиями коронавируса.

— Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то, в первую очередь, мы это знаем, 12-13 млрд гривен. Нам нужна их помощь, — Владимир Зеленский.

И бизнесмены откликнулись. Елена и Виктор Пинчук из своего бизнеса выделили $2 миллиона на приобретение тестов на коронавирус. А их благотворительные фонды закупили для украинских больниц 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких.

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский также выделяет $2 миллиона на приобретение экспресс-тестов на коронавирус и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Компания Новая Почта также срочно закупает медицинское оборудование.

Малый же бизнес, тем временем, пытается спасти сам себя. Вирусный шатдаун заставляет магазины переходить в онлайн.

Блюда на вынос, доставка на дом — это то, что практикуют сейчас рестораны.

Кофейни пакуют все в термобокс — даже уже кофе и чай с доставкой.

Как ваш работодатель отреагировал на карантин Сократили зарплату

Многих отправили в отпуск

Меня / часть сотрудников уволили

Не работаю

Надо добираться на работу

Разрешили работать из дома Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Потребители же выстраиваются в виртуальные очереди. Сейчас заказывают онлайн буквально все. Даже продукты из супермаркетов. Заказы расписаны на четыре дня вперед. Курьерские компании — считают сверхприбыли.

Зарабатывают на пандемии и фармацевты. Клиенты буквально выметают все с аптечных полок. Сверхприбыли получат и те, кто заранее разжился дезинфекторами и масками.

Несмотря на карантин, некоторые туристические фирмы до сих пор предлагают путешествия в другие страны. И это несмотря на то, что границы закрыты.

Если не остановить вирус, он остановит экономику. По прогнозам экс-министра экономики Тимофея Милованова под увольнение попадут полмиллиона украинцев. Первыми пострадают торговцы, сфера обслуживания, рынок перевозок, недвижимости и туризм.

Экономисты уже предусматривают падение ВВП Украины в 2020 году от 4-9%.

К слову, 24 марта, во Львове и области заработал режим чрезвычайной ситуации.