Коронавируса в Украине: хватит ли мест в больницах

Новый тип коронавируса Covid-19 продолжает распространяться по миру, а особенно сейчас от него страдают страны Европы.

Украина не стала исключением. Сейчас количество пациентов, которые подхватили новую инфекцию, возросло до 97.

Власти страны принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Чтобы люди сохраняли режим карантина, в Киеве даже ввели жесткое ограничение на пользование общественным транспортом. Теперь в столице перевозят только работников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни в городе.

Однако даже несмотря на меры властей, ежедневно количество больных Covid-19 растет, и может возникнуть ситуация, когда всем не хватает мест в больницах.

Факты ICTV рассказывают, какая ситуация с местами в больницах и хватит ли их всем пациентам.

Готовы ли больницы Украины к коронавирусу

Подготовка к вспышке коронавируса в Украине началась еще до массового распространения заболевания в странах Европы. В частности, первыми готовили медперсонал, который должен предоставлять помощь в случае заболеваний.

Кроме того, подготовка к приему больных проводилась и в больницах.

По информации Государственной службы статистики, количество больничных коек для размещения больных в Украине ежегодно снижается, что отчасти связано с закрытием больниц в стране.

Так, по состоянию на 1991 год в Украине было около 3,9 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2017 году в стране функционировали 1,7 тыс. учреждений. Стоит заметить, что статистика не включает больницы на временно оккупированных территориях страны.

Если говорить именно о местах, то в 2017 году в Украине насчитывалось примерно 309 тыс. больничных коек, тогда как в 1991 году их было около 700 тыс. Однако количество человек на одного врача почти не изменилось и составляет 227 человек.

На сегодня в больницах Украины есть 12 тыс. мест для инфицированных новым типом коронавируса. С больными готовы работать около 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. медперсонала.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко уже заявлял о том, что кроватей может действительно не хватить на всех людей в случае массового заболевания коронавирусом.

— В нашей стране есть около 12 тыс. коек в инфекционных больницах. Там общее количество инфекционных боксов — 2,5 тыс. В то же время мы понимаем, если будет массовое поступление больных коронавирусом, этих коек будет недостаточно, — заявил Ляшко на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта.

В комментарии Фактам ICTV директор Института биохимии им. Палладина НАНУ Сергей Комиссаренко заявил, что мест в больницах Украины не хватит всем пациентам, если вспышка заболевания достигнет масштабов Италии.

Сейчас принимаются меры с целью обеспечения мест для размещения всех больных Covid-19.

Однако, согласно информации на портале Tableau public, по состоянию на 22 марта в Украине было подготовлено 5 617 мест в больницах для людей с коронавирусом.

24 марта в Украине сообщили о 97 пациентах, у которых обнаружили инфекцию. Крупнейшими центрами заболевания является город Киев (29 случаев) и Черновицкая область (38 случаев).

Также случаи заболевания обнаружили в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В трех случаях заболевание привело к летальному исходу.

Ситуация и подготовка в мире

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире подтверждено почти 335 тыс. заболеваний Covid-19 в 189 странах мира. Неподтвержденные ВОЗ данные свидетельствуют о том, что в мире около 382 тыс. пациентов.

Крупнейшим очагом заболевания все еще остается Китай, где зафиксировано 81 603 случая инфицирования коронавирусом. Больных в стране уже гораздо меньше, хотя новые случаи все еще фиксируют.

Стоит сказать, что население Китая превышает 1,3 млрд людей, то есть в процентном выражении количество больных весьма невелико.

Во время быстрого распространения заболевания в стране приняли решение о строительстве двух больниц специально для пациентов с коронавирусом.

Общее количество мест в двух больницах составляло 2,5 тыс. Это связано с тем, что во многих случаях болезнь протекает в легкой форме и госпитализация не нужна.

Пока люди ответственно относятся к соблюдению карантина и ограничениям, которые ввела власть, можно предположить, что и в Украине, где всего 12 тыс. коек для больных Covid-19, мест хватает.

В 2017 году средняя продолжительность пребывания больного в Украине в стационаре составляла 11 дней. Поскольку лечение коронавируса заключается в облегчении симптомов, то можно уверенно ожидать больше среднего показателя пребывания пациентов в больнице.

Если стационарного лечения в Украине потребует около 5% пациентов с Covid-19, а динамика роста случаев заболевания будет не большой, то можно надеяться, что мест хватит.

Однако если ограничения не соблюдать, то ситуация может очень быстро выйти из-под контроля. Примером этого стала Италия, где уже подтвердили 59 тыс. случаев заболевания.

Подтвержденное количество больных там росло гораздо быстрее, чем в Украине. Причиной этого могли быть как большее население страны, так и нежелание людей соблюдать карантин.

Также «помочь» такому распространению могли и действия власти, которые были недостаточно быстрыми. В Италии проживает более 60 млн человек, поэтому и здесь заболеваемость населения относительно невысокая.

Но даже при таких обстоятельствах ситуация с размещением пациентов остается сложной. В интервью CNN координатор системы интенсивной терапии в кризисном штабе провинции Ломбардия Антонио Пезенти рассказал, что система здравоохранения региона находится «в шаге от коллапса».

— Сейчас мы вынуждены организовывать режим интенсивной терапии в коридорах. Мы освободили целые отделения, чтобы найти место для серьезно больных людей, — заявил Пезенти в начале марта.

Ситуация в Украине

В Украине готовятся к различным сценариям распространения заболевания, но сейчас принимаются все меры для того, чтобы оно было наименьшим.

В пессимистическом прогнозе НАН, на который ссылаются в КГГА, говорится, что в Украине коронавирусом могут заболеть 22,2 млн человек при населении в примерно 37 млн. Речь идет о случае, когда противоэпидемические и профилактические мероприятия в стране будут слабыми.

Однако, по словам Комиссаренко, в НАН не знают, откуда появился такой прогноз, ведь подобных цифр никто в Академии не приводил.

Министр здравоохранения Илья Емец уже заявил о том, что страна вошла во вторую стадию борьбы с коронавирусом. Теперь приоритетная задача — не допустить широкого распространения заболевания и, как следствие, пандемии.

Кроме того, нужно не допустить резкого роста уровня смертности от Covid-19, ведь в Италии он сейчас составляет примерно 8-9%.

Комиссаренко считает, что пока нельзя точно сказать, сколько больных коронавирусом будет в Украине, ведь сегодня никто не может предсказать поведение вируса.

Опыт таких стран, как Китай и Сингапур, где почти удалось побороть заболевание, говорит о том, что на самом деле больных может быть в 8-10 раз больше, чем говорит официальная статистика.

— Мы можем быть уверены, к большому сожалению, что количество людей, которые являются носителями вируса даже без признаков заболевания, или количество людей, которые уже имеют коронавирус, но признаки у них не очень выражены, значительно больше, чем то, что официально сообщается. Такая ситуация сложилась не потому, что у нас скрываются эти данные, просто они не известны или не понятны, — говорит директор Института биохимии им. Палладина.

Если же в ближайшее время в Украине состоится «взрыв заболевания», то придется быстро обустраивать дополнительные места, ведь их просто не хватит на всех.

Комиссаренко считает, это можно будет сделать на базе Национального выставочного центра, где есть большие павильоны.

Также можно обустраивать специальные палатки на открытом воздухе, когда в Украине потеплеет.

Однако это будет очень большой нагрузкой на медицинскую систему Украины, которая может и не выдержать. Поэтому лучшим решением в такой ситуации будет продление карантина.

— Я убежден, что нужно продлить срок карантина еще на дней 10 или несколько недель. Продление карантина не спасает население от инфицирования, но оно продлевает срок несуществования интенсивности распространения коронавируса. То есть это поможет снять острый пик появления сразу большого количества инфицированных и больных людей, — рассказал Комиссаренко.

Пока продолжается карантин, нужно соблюдать все ограничения, которые ввели власти страны, ведь это поможет уберечься от заболевания. А это, в свою очередь, поможет врачам, которые находятся «на передовой» в борьбе с новым заболеванием.

Владислав Бомбела