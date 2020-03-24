Под Тернополем провели дезинфекцию церкви, где правил священник с коронавирусом

В Залещиках Тернопольской области дезинфицировали храм Пресвятого Сердца Христового Украинской греко-католической церкви, где раньше проводил служения настоятель, у которого обнаружили коронавирус.

— Личным составом 15 ГПСЧ, в защитных костюмах и масках, с помощью опрыскивателей, осуществила дезинфекционную обработку поверхностей церковной мебели специальным дезраствором, — говорится в сообщении.

Читайте: Священник Олег Винников с Covid-19 за неделю контактировал с 500 людьми