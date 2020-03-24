PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Под Тернополем провели дезинфекцию церкви, где правил священник с коронавирусом

В Залещиках Тернопольской области дезинфицировали храм Пресвятого Сердца Христового Украинской греко-католической церкви, где раньше проводил служения настоятель, у которого обнаружили коронавирус.

— Личным составом 15 ГПСЧ, в защитных костюмах и масках, с помощью опрыскивателей, осуществила дезинфекционную обработку поверхностей церковной мебели специальным дезраствором, — говорится в сообщении.

Читайте: Священник Олег Винников с Covid-19 за неделю контактировал с 500 людьми

Под Тернополем провели дезинфекцию церкви, где правил священник с коронавирусом / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Тернопольской области лабораторно подтвердили второй случай заболевания коронавирусом Covid-19.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка