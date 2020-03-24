В Залещиках Тернопольской области дезинфицировали храм Пресвятого Сердца Христового Украинской греко-католической церкви, где раньше проводил служения настоятель, у которого обнаружили коронавирус.
— Личным составом 15 ГПСЧ, в защитных костюмах и масках, с помощью опрыскивателей, осуществила дезинфекционную обработку поверхностей церковной мебели специальным дезраствором, — говорится в сообщении.
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Под Тернополем провели дезинфекцию церкви, где правил священник с коронавирусом / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Тернопольской области лабораторно подтвердили второй случай заболевания коронавирусом Covid-19.
Источник: ГСЧСЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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