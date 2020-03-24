Киевская власть сейчас не может назвать сроки восстановления обучения в школах и других учебных заведениях, которые были закрыты на карантин.

Об этом во время брифинга заявил мэр города Виталий Кличко.

— Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, ведь борьба против коронавируса только начинается. Когда ситуация нормализуется, мы сможем говорить о восстановлении обучения, — сказал он.

Кличко добавил, что власть делает все, чтобы школьники продолжили обучение дистанционно.

Читайте: Карантин в Украине – все, что нужно знать, и последние новости

— Сегодня они имеют задания и программы обучения онлайн. Также телеканал Киев транслирует телеуроки, — сообщил он.

Напомним, в Киеве из-за распространения коронавируса на карантин школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения закрыли 12 марта.