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Факты / Украина

Пока рано говорить о сроках прекращения карантина в школах – Кличко

Киевская власть сейчас не может назвать сроки восстановления обучения в школах и других учебных заведениях, которые были закрыты на карантин.

Об этом во время брифинга заявил мэр города Виталий Кличко.

— Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, ведь борьба против коронавируса только начинается. Когда ситуация нормализуется, мы сможем говорить о восстановлении обучения, — сказал он.

Кличко добавил, что власть делает все, чтобы школьники продолжили обучение дистанционно.

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— Сегодня они имеют задания и программы обучения онлайн. Также телеканал Киев транслирует телеуроки, — сообщил он.

Напомним, в Киеве из-за распространения коронавируса на карантин школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения закрыли 12 марта.

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