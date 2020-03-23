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Факты / Украина

Священник Олег Винников с Covid-19 за неделю контактировал с 500 людьми

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что священника из Тернопольской области, который заболел коронавирусом зовут Олег Винников.

По его словам, священник по прибытии в Тернопольскую область успел контактировать с около 500 людьми.

Читайте: В Украине предварительно зафиксировали 10 новых случаев коронавируса — Ляшко

— Он служил, ходил на похороны. Его зовут Олег Винников. Я специально назвал его имя, чтобы все, кто с ним контактировал обратился к врачам, — заявил Геращенко.

Ранее Факты ICTV писали, что в Тернопольской области лабораторно подтвердили второй случай заболевания коронавирусом Covid-19.

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