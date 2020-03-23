Тотальный скрининг для выявления Covid-19 не работает — Ляшко

Тотальный скрининг для выявления Covid-19 не работает, выявлять заболевание позволяют другие методы.

— Мы делали тотальный скрининг на людях, которые возвращались самолетами из очагов заболевания, например, из Италии и Испании. Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не обнаружили. В то же время, когда мы установили за ними медико-санитарное санитарное наблюдение, через 3-5, 6, 7 дней у этих людей возникали симптомы. Потом, когда мы их обследовали, мы подтверждали коронавирусную болезнь, — заявл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

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Ляшко также сообщил, что в конце марта Минздрав будет иметь статистические данные о смертности за февраль, в том числе о пневмонии.

Ранее Факты ICTV писали, что пик заболевания коронавирусом в стране не произойдет при условии соблюдения всех ограничений.