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Факты / Украина

В Черновицкой области количество больных коронавирусом возросло до 38 человек

В Черновицкой области количество зараженных коронавирусом за последние сутки возросло на 13 человек и теперь составляет 38 больных.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что наибольшее количество больных из села Коленковцы Хотинского района (12 человек).

Также коронавирус подтвердили в:

  • городе Хотин — 1 случай;
  • селе Брусница — 7 случаев;
  • селе Лужаны — 4 случаев;
  • селе Великий Кучуров — 2 случая;
  • селе Иживцы — 1 случай;
  • городе Заставна — 2 случая;
  • селе Юрковцы — 1 случай;
  • селе Камянка — 1 случай;
  • селе Луковцы — 1 случай;
  • селе Топоровцы — 1 случай;
  • в городе Черновцы — 2 случая.

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Сергей Осачук также добавил, что лабораторные исследования будут проводиться ежедневно. Все образцы будут оперативно отрабатывать.

Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине лабораторно подтвердили 84 случая Covid-19, из которых три летальных.

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