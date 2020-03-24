В Черновицкой области количество зараженных коронавирусом за последние сутки возросло на 13 человек и теперь составляет 38 больных.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что наибольшее количество больных из села Коленковцы Хотинского района (12 человек).

Также коронавирус подтвердили в:

городе Хотин — 1 случай;

селе Брусница — 7 случаев;

селе Лужаны — 4 случаев;

селе Великий Кучуров — 2 случая;

селе Иживцы — 1 случай;

городе Заставна — 2 случая;

селе Юрковцы — 1 случай;

селе Камянка — 1 случай;

селе Луковцы — 1 случай;

селе Топоровцы — 1 случай;

в городе Черновцы — 2 случая.

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Сергей Осачук также добавил, что лабораторные исследования будут проводиться ежедневно. Все образцы будут оперативно отрабатывать.

Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине лабораторно подтвердили 84 случая Covid-19, из которых три летальных.