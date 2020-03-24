В Черновицкой области количество зараженных коронавирусом за последние сутки возросло на 13 человек и теперь составляет 38 больных.
Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что наибольшее количество больных из села Коленковцы Хотинского района (12 человек).
Также коронавирус подтвердили в:
- городе Хотин — 1 случай;
- селе Брусница — 7 случаев;
- селе Лужаны — 4 случаев;
- селе Великий Кучуров — 2 случая;
- селе Иживцы — 1 случай;
- городе Заставна — 2 случая;
- селе Юрковцы — 1 случай;
- селе Камянка — 1 случай;
- селе Луковцы — 1 случай;
- селе Топоровцы — 1 случай;
- в городе Черновцы — 2 случая.
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Сергей Осачук также добавил, что лабораторные исследования будут проводиться ежедневно. Все образцы будут оперативно отрабатывать.
Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине лабораторно подтвердили 84 случая Covid-19, из которых три летальных.