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Факты / Украина

В Черновицкой области среди новых больных коронавирусом шестеро детей

Шестеро из 13 новых больных коронавирусом в Черновицкой области оказались детьми.

По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, инфицированные дети чувствуют себя хорошо, температуры у них нет.

При этом четверо находятся в больнице, еще двое лечатся дома.

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Гусак отметила, что двое из четырех детей контактировали с человеком, у которого раньше подтвердили Covid-19, остальные являются родственниками людей, которые вернулись из-за границы.

Напомним, по состоянию на 24 марта в Черновицкой области количество зараженных коронавирусом возросло на 13 человек — до 38.

Источник: УНИАН

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