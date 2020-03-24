В Днепре умер мужчина с подозрением на коронавирус

В Днепре умер 45-летний мужчина с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Его доставили в Днепровскую городскую больницу № 21 на скорой с подозрением на Covid-19.

— Был ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра, – сказал Александр Бондаренко.

Врачи сразу взяли анализы на наличие в организме вируса, однако он умер. Сейчас ожидаются результаты анализов.

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Мужчина вернулся из Египта и плохо себя чувствовал, но к специалистам обращаться не стал, пока его состояние не ухудшилось.

К слову, в Житомире еще двое человек заболели коронавирусом.