PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Днепре умер мужчина с подозрением на коронавирус

В Днепре умер 45-летний мужчина с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Его доставили в Днепровскую городскую больницу № 21 на скорой с подозрением на Covid-19.

— Был ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра, – сказал Александр Бондаренко.

Врачи сразу взяли анализы на наличие в организме вируса, однако он умер. Сейчас ожидаются результаты анализов.

Читайте: Пандемия коронавируса: готова ли Украина к худшему сценарию

Мужчина вернулся из Египта и плохо себя чувствовал, но к специалистам обращаться не стал, пока его состояние не ухудшилось.

К слову, в Житомире еще двое человек заболели коронавирусом.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка