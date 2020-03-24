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Факты / Украина

В Польше ограничили свободу передвижения из-за коронавируса

Власти Польши 24 марта усилили меры из-за распространения коронавируса и ограничили свободу передвижения.

Цель максимального ограничения человеческой деятельности — выиграть время для подготовки учреждений здравоохранения для приема больных, пояснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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— То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять, — прокомментировал премьер решение о дополнительных ограничениях из-за распространения коронавируса.

Напомним, в Польше заработало приложение Домашний карантин, которое должно проверять, находится ли человек дома, или нет.

Источник: RMF24

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