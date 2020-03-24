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Факты / Украина / Общество

В Житомире еще двое человек заболели коронавирусом

В Житомире у двух человек подтвердился диагноз коронавирус.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

— У двух пациенток, которые были ранее госпитализированы с пневмонией, экспресс-тест подтвердил диагноз Covid-19. Ждем лабораторного подтверждения, — написал Сергей Сухомлин.

Читайте: Пандемия коронавируса: готова ли Украина к худшему сценарию

По его словам, женщины за границу не ездили.

Напомним, 24 марта 2020 года в Житомире зафиксировали три случая заболевания коронавирусом, в Украине насчитывается 97 больных Covid-19.

Источник: Сергей Сухомлин

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