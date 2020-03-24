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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина продолжит выполнять обязательства перед кредиторами в полном объеме — Шмыгаль

Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, несмотря на сложившуюся из-за коронавируса ситуацию.

Кроме того, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики.

— Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлена, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В Кабмине также сообщили, что международные резервы страны в настоящее время на самом высоком за последние годы уровне. Инфляция — рекордно низкая, государственный бюджет — сбалансированный, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%.

Кроме того, несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, министерство финансов продолжает реализовывать среднесрочную стратегию управления государственным долгом.

В его распоряжении есть необходимые источники привлечения средств для финансирования государственного бюджета.

Напомним, ранее заместитель главы Нацбанка Олег Чурий сообщил, что сейчас украинская банковская система намного лучше подготовлена ​​к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы.

Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

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