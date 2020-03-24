В Черновицкой области четверых детей проверяют на коронавирус.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

В областной детской клинической больнице находятся 14 человек: пять с диагнозом коронавирус, другие с подозрением на него.

— Двое матерей и трое их детей, у которых Covid-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результата тестов, — говорится в сообщении.

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В областной клинической больнице сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19 или с подозрением на него.

— Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих заболеваний находится на кислородной терапии, — отметили в ОГА.

Напомним, по состоянию на 10.00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация