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Факты / Украина

В Ирпене подозревают коронавирус у беременной — она в больнице

В Киевской области подтвердили еще один случай коронавируса — заболела беременная женщина в Ирпене.

20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил Covid-19.

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— К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз поставят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину с подозрением на короновирус, — отметил заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушина.

Коронавирус в Ирпене - подозрение зафиксировали у беременной

Ранее Факты ICTV писали, что  по состоянию на 24 марта в Черновицкой области количество зараженных коронавирусом возросло на 13 человек — до 38. Шестеро из 13 новых больных коронавирусом оказались детьми.

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