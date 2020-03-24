Коронавирус в Ирпене - подозрение зафиксировали у беременной

В Киевской области подтвердили еще один случай коронавируса — заболела беременная женщина в Ирпене.
20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил Covid-19.
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— К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз поставят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину с подозрением на короновирус, — отметил заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушина.
Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 24 марта в Черновицкой области количество зараженных коронавирусом возросло на 13 человек — до 38. Шестеро из 13 новых больных коронавирусом оказались детьми.
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