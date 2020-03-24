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Факты / Украина / Общество

В Ивано-Франковске коронавирусом заболели две медсестры

В Ивано-Франковске коронавирусом инфицировались две медсестры. Они ранее контактировали с 56-летней женщиной, которая умерла.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что состояние больных стабильное и они не нуждаются в реанимационных мероприятиях.

Читайте: Пандемия коронавируса: готова ли Украина к худшему сценарию

Состояние медсестер средней тяжести. По словам Марцинкива, у них есть температура и бронхит.

К слову, зараженные коронавирусом медсестры входят в 5 ранее подтвержденных случаев в Ивано-Франковской области.

Ранее Факты ICTV писали, что в Житомире еще двое человек заболели коронавирусом.

Источник: hromadske

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