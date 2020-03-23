В Одессе общественный транспорт переходит в специальный режим

Мэрия Одессы переводит общественный транспорт города в специальный режим.

По словам мэра Геннадия Труханова, соответствующее решение приняли во время очередного заседания комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Он рассказал, что ранее власти обратились к пожилым людям, льготникам, чтобы они по возможности не пользовались общественным транспортом, так как введены ограничения по количеству пассажиров в салоне — не более 10 человек.

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— К сожалению, эта мера и наши обращения остались без должного внимания. Мы приняли решение перевести весь транспорт в режим специального транспорта. В первую очередь он будет перевозить людей, которые едут к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города, — заявил Труханов.

Ранее Факты ICTV писали, что в в Киеве общественный транспорт остановил пассажирские перевозки с 23 марта.