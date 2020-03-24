Алкоголь, продукты питания и детские игрушки стали самыми популярными товарами во время карантина в мире.

Об этом рассказал экономист Андрей Ярмак из инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

— Потребление алкоголя в Италии возросло на 11,9%. Итальянцы и дома выпить, похоже, совсем не против. Очень много сейчас онлайн вечеринок, или даже на балконах — люди выходят и кричат, — говорит Ярмак.

В Украине алкогольный монополист Укрспирт запустил несколько дополнительных заводов, чтобы справиться с ростом спроса.

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Во всем мире увеличились продажи товаров для детей.

— Дети дома, и их нужно развлекать. Apple зарабатывает бешеные деньги, продавая игры для своих девайсов, потому что родителям нужно еще и работать. Бэби-бумы бывали всегда после блэкаутов. Поэтому индустрия детских игрушек и товаров для младенцев почувствует настоящий рост примерно в декабре-январе, — говорит эксперт.

Как писали Факты ICTV, заболеть коронавирусом от заказанных онлайн продуктов почти невозможно. Советы, как распаковывать товары, дал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: Gazeta.ua