В Украине зафиксировано 84 случая инфицирования Covid-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10.00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
За сутки зафиксировано 11 новых случаев.
Covid-19 официально подтвержден в:
- Днепропетровской области — 2;
- Донецкой области — 1;
- Житомирской области — 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный);
- Киеве — 29;
- Киевской области — 15, из которых 10 за последние сутки;
- Львовской области — 2;
- Тернопольской области — 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
- Черновицкой области — 25 (1 летальный);
- Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.
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Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
Военный борт привез из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.