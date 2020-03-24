В Украине зафиксировано 84 случая инфицирования Covid-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10.00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Covid-19 официально подтвержден в:

Днепропетровской области — 2;

Донецкой области — 1;

Житомирской области — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный);

Киеве — 29;

Киевской области — 15, из которых 10 за последние сутки;

Львовской области — 2;

Тернопольской области — 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкой области — 25 (1 летальный);

Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.

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Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Военный борт привез из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.