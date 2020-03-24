В Украине зафиксированы 97 случаев коронавируса — Ляшко

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 11 новых случаев коронавируса (Киевская область — 10 случаев, Тернопольская область — 1).

Также сегодня, 24 марта, подтверждены 13 новых случаев в Черновицкой области.

— В основном это люди, которые были в контакте с людьми, которые заразились раньше, — сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Всего в Украине зафиксировано 97 случаев коронавируса.

По словам Ляшко, исследования проводятся как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях.

Читайте: Карантин в Украине – все, что нужно знать, и последние новости

— Мы передали ПЦР-системы для проведения исследований в вирусологические лаборатории, вслед за ними поедут реагенты, — добавил он, отметив также, что есть лаборатории, которые будут привлекать к диагностированию в случае усложнения ситуации.

К слову, Ляшко также напомнил, что пик заболевания коронавирусом в стране не произойдет при условии соблюдения всех ограничений.