Коронавирус Covid-19 навсегда изменил мир, который оказался на пороге экономического кризиса. Промышленный показатель Dow Jones упал в среднем на 2 тыс. пунктов, цена на нефть снизилась до $25-27 за баррель, а акции на рынках переживают худшие времена после финансового кризиса 2008 года.

Первым принял на себя удар Китай, где в декабре 2019 началась эпидемия. Три месяца вторая по величине экономика мира стояла на паузе, а прогнозы экспертов свидетельствовали, что показатели роста страны могут упасть до уровня 1970-х годов.

Сейчас же, пока в Европе свирепствует коронавирус, Китай восстанавливается и борется с последствиями заболевания.

Украине, которая вторую неделю находится в условиях карантина, лишь предстоит столкнуться с потерями из-за коронавируса. И, по предварительным счетам, только Киев уже недополучил 1 млрд грн, и эта цифра будет увеличиваться, прогнозирует мэр столицы Виталий Кличко.

Факты ICTV рассказывают, как Китай восстанавливает свою экономику после эпидемии Covid-19, настолько мощным оказался удар по Поднебесной, а также, что ждет Украину.

Убытки в промышленности и на рынке услуг

До эпидемии экономику Китая оценивали в $14 трлн. Но в феврале показатели упали до самого низкого уровня. Впервые с 1970-х Поднебесная может закончить год с отрицательным экономическим ростом. Ранее же, начиная с 1978 года, китайская экономика росла в среднем на 9,4%.

Китай полностью изолировал провинцию Хубэй, где проживало 60 млн человек, крупнейшие города ушли на карантин, производства по всей стране были остановлены. Это не могло не отразиться на показателях.

Больше всего пострадали сектора промышленности и услуг. Так, по данным экономистов Barclays, производство замедлилось на 30-35%, а рынок услуг — на 40-45%.

Сектор услуг, к слову, составляет 46% рынка труда и предоставляет 360 млн рабочих мест. Это крупнейший источник занятости в Китае. Именно поэтому спад там ощутим, ведь безработицы за три месяца выросло на 1% и составляет 6,2%.

Правительство сейчас направляет силы на то, чтобы стабилизировать занятость населения. Ведь, например, среди 290 млн трудовых мигрантов в середине февраля на работу вернулось только 80 млн.

Так, студентов колледжей активно приглашают в ряды китайской армии, налоги снижают, а компании предлагают работникам премии.

Правительство Китая уверяет, что за три месяца сможет вернуть экономику к привычным темпам роста. Так, оно снижает налоги и одновременно увеличивает расходы на инфраструктурные проекты. Местным органам власти разрешено продавать специальные облигации для оплаты инвестиций в инфраструктуру.

Центральный банк Китая позволил малым и средним предприятиям приостанавливать выплаты по долгам и процентным ставкам на полгода 2020.

На 90% вернулись к работе

Сегодня Ухань в провинции Хубен, который стал епицентром распространения вируса, возвращается к нормальному ритму жизни. Местные власти сообщили, что уже с 8 апреля ограничения будут частично сняты, а граждане смогут покинуть город.

Сама провинция начала восстанавливаться чуть раньше. Сначала там заработали производители медоборудования, лекарственных, защитных и дезинфицирующих средств, компании, занятые в обеспечении водо- и электроснабжения, отопления, нефтегазовой отрасли, а также предприятия, занятые в производстве, переработке и поставке продуктов питания.

За територей Хубэя 90% предприятий вернулись к работе. По данным агентства Bloomberg, уже 13 марта китайские экономика работала на 80-85% нормальной мощности.

Так, Apple возобновила работу всех магазинов в Китае, пока другие торговые точки в мире закрыты до 27 марта. К работе также возвращаются заводы Honda, Nissan и Toyota.

Но несмотря на это массовые мероприятия до сих пор запрещены, а при входе в торговый центр или на работу нужно отсканировать QR-код, который дает оценку в зависимости от того, посещал ли человек места с высоким риском инфицирования. Так, людям с зелеными картачками можно передвигаться везде, а вот если индикатор покажет желтую или красную карточку — на человека накладываются ограничения.

Но эксперты предупреждают — еще слишком рано возвращаться к привычному ритму жизни. Хоть в Китае количество зараженных ежедневно идет на единицы, коронавирус может вернуться со второй волной.

Украину ждет долар по 30 грн и спад ВВП

Украина, оценивая мировой опыт, тоже готовится к борьбе с последствиями коронавируса. Правительство уже анонсировало создание стабилизационного фонда в размере 200 млрд грн. Эти деньги пойдут на помощь пенсионерам, тем, кто потерял работу, а также бизнесу, который должен восстановить экономику страны.

На время карантина также анонсированы кредитные каникулы для всех заемщиков — крупных компаний, малого и среднего бизнеса, предпринимателей и физических лиц.

Несмотря на это, по подсчетам экспертов, ВВП Украины может снизиться на 2-3% из-за мирового финансового кризиса 2020 года. В глобальной экономике продолжается замедление деловой активности и ожидается снижение мирового ВВП на 1-1,5%, рассказывает инвестиционный аналитик Вадим Бардась.

— Данный тренд будет негативно влиять на экономику развивающихся стран, соответственно, и Украину, которая зависит от глобальных экономических процессов.

Эксперт прогнозирует снижение экспорта товаров и услуг, а также переводов от трудовых мигрантов в текущем и следующем годах. Он подчеркивает, уже с начала года промышленное производство в Украине сократилось на 3,1%, а экспорт товаров остановил рост в связи с ухудшением конъюнктуры.

— В стране происходит вывод портфельных инвестиций — только за март было репатриировано более $2 млрд. Кроме того, свертывание деловой активности ведет к снижению поступлений в финансовые фонды государства и потребности в эмиссии гривны в виде наращивания государственной финансовой пирамиды внутренних долгов, которая только с начала марта увеличилась на 15 млрд грн.

Так что Бардась прогнозирует девальвацию гривны на уровне 30 грн за доллар.

Украина значительно меньше Китая, но последствия непременно будут болезненными. Наблюдая за миром, мы уже готовимся принять удар.

Так, чтобы не пойти по сценарию Италии, карантин по всей стране был введен еще до начала массовой эпидемии. Чтобы предотвратить падение экономики, пересматривается бюджет, закладываются средства на поддержание страны. Но даст ли это результат, покажут цифры по итогам первого полугодия 2020 года.

Лилия Ященко