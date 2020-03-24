Как не надо лечить коронавирус: Скалецкая опровергла мифы о Covid-19

От коронавируса не спасет чеснок или алкоголь. Из-за большого количества подобных фейков вокруг Covid-19 эксперты ВОЗ сделали подборку мифов о методах лечения, с которыми ознакомила в постоянной рубрике экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как не надо лечить коронавирус:

Миф №1 — Covid-19 в организме человека исчезает там, где жарко или холодно.

Это неправда. Вирус живет в теле, и ему безразлично, какая температура за бортом — минус 30 или плюс 30. Температура человеческого тела 36,6 остается комфортной для вируса при любой погоде. Поэтому эмиграция в экваториальную Африку или Гренландию не поможет.

Миф №2 — Горячие ванны или ледяные обливания также не спасут от коронавируса.

Миф №3 — Новым коронавирусом можно заразиться через комариный укус.

Covid-19 — это респираторная инфекция, которая передается, когда больной человек чихает или кашляет.

Миф №4 — Якобы вирус на руках убивает электросушилка или ультрафиолетовые лампы.

Это очень плохая идея для обеззараживания рук.

Миф №5 — Распыление спирта или хлора на тело.

Это повредит слизистые оболочки. Имейте в виду, что и спирт, и хлор могут быть полезными для дезинфекции, но только поверхностей.

Миф №6 — Вакцины против пневмококков и гемофильного гриппа обеспечивают защиту от коронавируса.

Миф №7 — Регулярное промывание носа солевым раствором поможет предотвратить заражение.

Это неправда. Массовое поедание чеснока тоже не убережет от инфекции. А совет каждые 15 минут пить воду, чтобы, так сказать, смыть вирус из горла в желудок, является не только вредным, но и бессмысленным.

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— Самая опасная чушь касается того, что антибиотики якобы являются эффективным средством превенции этого заболевания. Запомните: антибиотики не лечат от вирусов! Они нужны для борьбы с бактериями и используют их исключительно по назначению врача! Сейчас в мире нет никаких медпрепаратов, которые эффективно предотвращали бы заболевания коронавирусом. Даже в случае недомогания используют симптоматическое лечение. Лучший предохранитель в борьбе с этой эпидемией — это укрепление собственного иммунитета, строгая гигиена и избежание лишних контактов с другими людьми, — подытожила Скалецкая.

По ее словам, желательно сидеть дома и не злоупотреблять алкоголем, потому что он подавляет иммунитет, а своих котов и собак гладить можно, поскольку нет научно подтвержденных оснований считать их угрозой.

Напомним, по состоянию на 24 марта в Житомире зафиксировали три случая заболевания коронавирусом, в Украине насчитывается 97 больных Covid-19.

Лечение от коронавируса за рубежом сейчас проходит 21 гражданин Украины.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен в 11 областях.