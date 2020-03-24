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Факты / Украина / Общество

Как работает Metro во время карантина: ограничения для покупателей

Покупатели смогут попасть в торговые центры Metro только в масках. Такие меры безопасности ввела администрация сети из-за карантина.

Кроме того, установлено ограничение на количество людей, которые могут одновременно находиться в ТЦ.

Максимальное количество покупателей для каждого торгового центра Metro:

  • В Киеве для четырех магазинов — не более 500.
  • В Одессе для двух — 450, для третьего, который на Николаевской дороге, 307/1, — 350 клиентов.
  • В Харькове, Днепре и Львове, где по два ТЦ, — 500 покупателей.
  • В Запорожье, Черновцах, Житомире, Мариуполе, Кривом Роге, Виннице, Николаеве и Полтаве, где по одному магазину, — 450.
  • В Ивано-Франковске также один ТЦ — здесь 350 клиентов.
  • В Ровно — до 70.
  • В Луцке, Тернополе и Чернигове — только по 20 покупателей.

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В то же время покупателей просят приходить без друзей и семьи, чтобы не подвергаться опасности, а также предлагают заказ товаров онлайн.

Напомним, сеть АТБ повысила цены на продукты питания во время карантина, поскольку их подняли поставщики. В ее магазинах также ограничили количество товаров в одни руки.

Источник: Metro

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