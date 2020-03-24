Как работает Metro во время карантина: ограничения для покупателей

Покупатели смогут попасть в торговые центры Metro только в масках. Такие меры безопасности ввела администрация сети из-за карантина.

Кроме того, установлено ограничение на количество людей, которые могут одновременно находиться в ТЦ.

Максимальное количество покупателей для каждого торгового центра Metro:

В Киеве для четырех магазинов — не более 500.

В Одессе для двух — 450, для третьего, который на Николаевской дороге, 307/1, — 350 клиентов.

В Харькове, Днепре и Львове, где по два ТЦ, — 500 покупателей.

В Запорожье, Черновцах, Житомире, Мариуполе, Кривом Роге, Виннице, Николаеве и Полтаве, где по одному магазину, — 450.

В Ивано-Франковске также один ТЦ — здесь 350 клиентов.

В Ровно — до 70.

В Луцке, Тернополе и Чернигове — только по 20 покупателей.

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В то же время покупателей просят приходить без друзей и семьи, чтобы не подвергаться опасности, а также предлагают заказ товаров онлайн.

Напомним, сеть АТБ повысила цены на продукты питания во время карантина, поскольку их подняли поставщики. В ее магазинах также ограничили количество товаров в одни руки.

Источник: Metro