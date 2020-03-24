Юлия Светличная избрана народным депутатом — ЦИК

Бывшая глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная официально избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах в округе № 179.

Результаты объявили в Центральной избирательной комиссии.

За самовыдвиженца Юлию Светличную проголосовали 30 тыс. 194 избирателей, что составляет почти 77,55% от числа людей, принявших участие в голосовании.

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Промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 избирательном округе состоялись 15 марта. В округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.

Напомним, заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач заразился коронавирусом. О результатах теста сообщила его пресс-секретарь.