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Факты / Украина / Общество

За время карантина количество безработных выросло почти на 60% — исследование

В течение первой недели карантина количество граждан, которые начали искать новую работу, выросло на 60%.

Согласно результатам исследования, изменения произошли в разрезе профессиональных сфер, возрастных категорий и даже в гендерном соотношении.

— В начале 2020 года самыми популярными сферами труда были Начало карьеры, ІТ, Телеком и Продажа. В марте рейтинг несколько изменился.

В период с 12 по 23 марта в список попала сфера Топ-менеджмент, чья доля выросла вдвое с 5% до 10%. А вот постоянный лидер списка — сфера Начало карьеры — отошла на 4 место, — говорится в исследовании.

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Положительным является то, что на рынке труда появились опытные претенденты на работу. Тогда как процент претендентов без всякого опыта работы наоборот — снизился вдвое.

Первые позиции в поиске работы до начала карантина уверенно занимали специалисты от 18 до 30 лет. Сейчас они уступили место претендентам возрастных групп 30-40 лет, 40-50 лет и 50-60 лет.

Также в исследовании отмечено, что качественно вырос процент специалистов-мужчин, которые ищут работу. Еще в феврале он составил 53%, а в марте уже 63%.

Как ваш работодатель отреагировал на карантин

Результаты

Напомним, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что люди, которые остались без работы из-за карантина, получат финансовую помощь.

Источник: HH

Фото: Dreamstime

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