За время карантина количество безработных выросло почти на 60% — исследование

В течение первой недели карантина количество граждан, которые начали искать новую работу, выросло на 60%.

Согласно результатам исследования, изменения произошли в разрезе профессиональных сфер, возрастных категорий и даже в гендерном соотношении.

— В начале 2020 года самыми популярными сферами труда были Начало карьеры, ІТ, Телеком и Продажа. В марте рейтинг несколько изменился. В период с 12 по 23 марта в список попала сфера Топ-менеджмент, чья доля выросла вдвое с 5% до 10%. А вот постоянный лидер списка — сфера Начало карьеры — отошла на 4 место, — говорится в исследовании.

Читайте: Бизнесу дадут кредитные каникулы, а после карантина реструктуризируют долг — НБУ

Положительным является то, что на рынке труда появились опытные претенденты на работу. Тогда как процент претендентов без всякого опыта работы наоборот — снизился вдвое.

Первые позиции в поиске работы до начала карантина уверенно занимали специалисты от 18 до 30 лет. Сейчас они уступили место претендентам возрастных групп 30-40 лет, 40-50 лет и 50-60 лет.

Также в исследовании отмечено, что качественно вырос процент специалистов-мужчин, которые ищут работу. Еще в феврале он составил 53%, а в марте уже 63%.

Как ваш работодатель отреагировал на карантин Сократили зарплату

Многих отправили в отпуск

Меня / часть сотрудников уволили

Не работаю

Надо добираться на работу

Разрешили работать из дома Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что люди, которые остались без работы из-за карантина, получат финансовую помощь.

Источник: HH