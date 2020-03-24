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Факты / Украина / Политика

Закон о чрезвычайном положении в Украине (ДОКУМЕНТ)

Чрезвычайное положение регулируется Конституцией Украины, поэтому его введение должно быть согласовано Советом национальной безопасности и обороны, затем передано к президенту, а после подписания президентом — в Верховную Раду.

Существует четыре режима функционирования государства:

  • режим повседневного функционирования;
  • повышенной готовности;
  • чрезвычайной ситуации;
  • чрезвычайного положения.

Введение в стране чрезвычайного положения временно ограничивает права людей, режим чрезвычайной ситуации — нет. Он в основном нацелен на мобилизацию всех органов государственной власти.

Читайте: Что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения

Закон о чрезвычайном положении

Закон про надзвичайний стан

Ранее Факты ICTV писали, что областная комиссия ТЭБ и ЧС Львовской ОГА приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

Источник: Верховная Рада

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